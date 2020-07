Gut sechs Jahre lang hat sich Helmut Dworzak öffentlich nicht zu kommunalpolitischen Vorgängen in Haar geäußert. Doch jetzt hat ein vergleichsweise kleiner Vorgang den Altbürgermeister dazu bewogen, seine Zurückhaltung aufzugeben und mit einem Schreiben seiner SPD im Rathaus vorstellig zu werden. Einerseits geht es nur darum, dass Bänke vor dem Setzerhof am Kirchenplatz, in dem die Nachbarschaftshilfe residiert und sich die Ausgabestelle der Tafel befindet, an einen anderen Platz gestellt wurden. Andererseits geht es Dworzak um etwas ganz Zentrales: die qualitätvolle Gestaltung gerade des Ortszentrums als öffentlichen Raum, in dem man gerne ist.

Und daran hat man sich aus Dworzaks Sicht vergangen. Die Angelegenheit berührt das, was die lange im Rathaus bestimmende SPD als ihr Erbe ansieht, über das jetzt freilich Bürgermeister Andreas Bukowski von der CSU wacht. So hat sich die SPD in Dworzaks Namen schriftlich an Bukowski mit der Bitte gewandt, die Grünanlage vor dem Setzerhof entsprechend der Planung des Büro Georgens & Miklautz wiederherzustellen. Dworzak begründet seinen Vorstoß mit dem Hinweis darauf, dass die Gemeinde seit Mitte der Achtzigerjahre ihre Ortsmitte bis ins Detail sehr sorgfältig plane. Mit dem detailgetreuen Neubau des Setzerhofs habe man das gewachsene Ortsbild bewahrt und das Grundstück mit einer Grünanlage zum Kirchenplatz geöffnet. Es sei eine historische Tradition, dass Hofanlagen eine Hausbank an ihrer Front aufweisen. Eine Geste des Miteinanders und des Willkommens. Durch das Entfernen der Bänke verliere das Haus an einladendem Charakter und die räumliche Struktur des Grünbereichs gehe verloren. Ein Eingriff mit einem derartigem Verlust an Qualität dürfe nicht passieren, ohne öffentlich darüber zu diskutieren.