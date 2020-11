Von Bernhard Lohr, Haar

Gemeinsam mit den Einzelhändlern, den Grundstückseigentümern und den Bürgern möchte die Gemeinde Haar eine Umgestaltung der Leibstraße angehen und das gesamte Ortszentrum bis hin zu Kirchenplatz, Bahnhofsplatz und Ladehofstraße weiterentwickeln. Der Gemeinderat hat dazu einstimmig beschlossen, dass sich Haar um die Aufnahme in das von Bund und Land getragene Städtebauförderprogramm "Lebendiges Ortszentrum" bemüht. Zuschüsse in Höhe von bis zu 60 Prozent stehen in Aussicht. Eine breite Bürgerbeteiligung ist vorgesehen. Für kommendes Jahr will das Rathaus seinerseits erst einmal 80 000 Euro einplanen.

Eigentlich meinte man in Haar vor kurzem noch, recht weit vorangekommen zu sein, die zentrale Einkaufsmeile in der Gemeinde umzugestalten und attraktiver zu machen. Seit Jahrzehnten ist das ein Thema. Geplant wurde viel, doch immer wieder scheiterten Fortschritte daran, dass Grundstückseigentümer nicht mitmachen. Bis heute gibt es deshalb in der zunehmend von Autoverkehr geprägten inneren Leibstraße nur Ansätze eines Radwegs. Doch kurz vor der Kommunalwahl beschloss der Gemeinderat ein Mobilitätskonzept, das vorsieht, die Straße in einen verkehrsberuhigten Geschäftsbereich umzuwandeln. Das Konzept war Ergebnis einer Bürgerbeteiligung mit Workshops, Versammlungen und Befragungen.

Jetzt soll weitergeforscht werden, was die Bürger und vor allem die Einzelhändler und Gastwirte in der Straße wollen. Ein Grund dafür ist Widerstand unter Geschäftsleuten, die befürchten, dass zu viele Parkplätze verschwinden könnten, wenn mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer geschaffen wird. Nun soll aber auch mit der Ortsmitte bis zum Gasthof Zur Post ein größerer Bereich in die Betrachtung einbezogen werden, um, wie es heißt, "städtebauliche und bauliche Missstände zu beseitigen und eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten". So soll es auch darum gehen, wie der Bahnhof, den mehr und mehr Buslinien ansteuern, als funktionierender Mobilitätsknotenpunkt ausgebaut werden kann. Am Ende des von Bürgerbeteiligung und Planungen bestimmten Prozesses, soll ein "Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept" (Isek) stehen, das dann in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet als kommunalpolitische und fachliche Leitlinie in den Folgejahren abgearbeitet werden soll.

Der Einstieg in dieses Verfahren, das sich über Jahre hinziehen wird, erfolgte im Gemeinderat ohne Diskussion und einstimmig. Dabei räumt die Verwaltung in ihren Ausführungen zur Sache ein, dass gerade in der Leibstraße auch "Handlungsdruck" besteht. Immer wieder forderten Vertreter von CSU, SPD und Grünen in den vergangenen Jahren, die Geschäftsstraße müsse attraktiver werden, um gerade angesichts des wachsenden Online-Geschäfts den Einzelhändlern dort eine Zukunft zu sichern. Hierfür, heißt es auch in dem Papier des Rathauses, müsse der Straßenraum barrierefrei werden. Der Durchgangsverkehr müsse weniger werden und die Autofahrer müssten langsamer zu fahren. Die Parkplätze sollten neu geordnet werden und alle Verkehrsteilnehmer müssten bei der Zukunftsplanung gleichrangig berücksichtigt werden. Allerdings ohne den "motorisierten Individualverkehr" zu vernachlässigen. Die Geschäfte sollen also, wie es die Einzelhändler fordern, weiter angefahren werden können.

Bis Ende des Jahres soll der Antrag bei der Regierung von Oberbayern gestellt werden, kommendes Jahr rechnet die Gemeinde mit relativ geringen eigenen Ausgaben. Es soll ja nur geplant und diskutiert werden. Ein Planungswettbewerb für die Umgestaltung von Leibstraße und Bahnhofsumfeld wird nun anvisiert.