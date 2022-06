Die Luitpoldstraße in Grünwald ist bereits fußgängerfreundlich gestaltet worden. In anderen Bereichen der Ortsmitte geht es nach Meinung der Grünen nicht schnell genug voran.

Es war ein Affront für Grünen-Gemeinderätin Susanne Kruse: In der Sitzung im Mai stellte sie zum wiederholten Male die Frage nach dem Stand der Planungen für die Ortsmitte. Sie erhielt die Antwort von Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU), dass die Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem Planungsbüro in dieser Sache beendet worden sei. "Das heißt, wir fangen jetzt wieder von vorne an?", fragte Kruse ungläubig nach und wollte wissen, wie weit man denn gekommen sei und was der Grund für das Ende der Zusammenarbeit sei. Neusiedl weigerte sich, auf diese Fragen zu antworten.

Jetzt versuchen es die Grünen erneut, diesmal mit einem schriftlichen Antrag. Denn es handelt sich nicht nur um ihr eigenes Anliegen, sondern auch um den Beschluss der Bürgerversammlung im Oktober 2019. Werner Krumbholz stellte damals den Antrag zur Verschönerung beziehungsweise Neugestaltung der Ortsmitte, der von den Bürgern mit Mehrheit angenommen wurde. Er regte darin unter anderem an, den Bereich um die Verfassungslinde und die Rathausstraße fußgänger- und fahrradfreundlicher zu gestalten und Aufenthalts- und Begegnungsflächen zu schaffen. Nachdem der Gemeinderat nur einen Monat später mehrheitlich beschloss, Möglichkeiten zu prüfen, geschah jedoch nichts mehr.

Nachfragen wurden vom Rathaus immer wieder mit der Aussage beantwortet, ein beauftragtes Büro sei an der Arbeit. Ohne weitere Details. Davon haben die Grünen nun genug. Sie stellen viele Fragen, unter anderem: Wann wurden Angebote von Planungsbüros zu dem Thema eingeholt? Wie wurde die gewünschte Leistung formuliert? Welches Stadtplanungsbüro wurde mit den Planungen beauftragt? Ob es in der nächsten Gemeinderatssitzung Antworten gibt, bleibt abzuwarten. Diese findet am kommenden Dienstag, 28. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus Römerschanz statt.