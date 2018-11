14. November 2018, 21:25 Uhr Ortsgestaltung Der Brunnen soll wieder sprudeln

Die CSU hätte die Granitskulptur von Markus Schneller auf dem Pullacher Kirchplatz am liebsten geschleift. Doch die Mehrheit der Gemeinderäte will sie erhalten - und durch einen stärkeren Wasserfluss sogar aufwerten

Von Michael Morosow, Pullach

Der Brunnen am Pullacher Kirchplatz hat schon einmal schlimme Zeiten erlebt. Im Jahr 2004 war es, als die Einnahmen der Gemeinde nicht mehr so recht sprudeln wollten, weshalb der damalige Bürgermeister Stefan Detig (CSU) aus Spargründen sämtlichen Brunnen in seiner Gemeinde den Wasserhahn abdrehen ließ. So gab der Kirchplatzbrunnen eine Weile ein bedauernswertes Bild ab - ausgerechnet er, der in seiner Wellenform die Isar symbolisiert, wurde aufs Trockene gesetzt. Nur einer privaten Initiative von Pullacher Bürgern, die mehr als 10 000 Euro gesammelt hatten, war es seinerzeit zu verdanken, dass trotz knapper Gemeindefinanzen die versiegten Brünnlein wieder flossen.

Wenn es jüngst im Gemeinderat nach der CSU-Fraktion gegangen wäre, dann hätte dem Brunnen nunmehr viel Schlimmeres gedroht als eine Trockenlegung. In einem Antrag an den Gemeinderat schlug die Fraktion fünf Maßnahmen vor, um dem Kirchplatz ein schöneres, charmanteres Ambiente zu verleihen. Vorschlag fünf lautete: "Der Brunnen wird ersatzlos entfernt." Wird er aber nicht. Mit einer Mehrheit von elf zu sieben Stimmen setzten sich die Fürsprecher des Brunnens durch. Von nächsten Frühjahr an soll er sogar deutlich kräftiger sprudeln.

Hätte der Schöpfer der umstrittenen Skulptur, der heute in Solln lebende Steinbildhauer Markus Schneller, der circa einstündigen Brunnen-Debatte beigewohnt, er wäre wohl zunehmend steingrau geworden, insbesondere während der Ausführungen von Andreas Most. Der Vorsitzende der CSU-Fraktion machte kein Hehl daraus, dass er die beiden zwei Meter hohen, aus Flossenburger Granitblöcken geschlagenen Stelen am liebsten eigenhändig in die Horizontale befördern würde. Der Brunnen sei entgegen der Darstellung der Verwaltung keineswegs "ortsprägend". Kaum keiner wisse, dass sein Wasserspiel eigentlich den Verlauf der Isar darstellen solle, der Brunnen sei eine "absolute Fehlkonstruktion", "ein Müllhaufen, ein dreckiges, batziges Rinnsal", und bei einem Fest stehe es nur im Weg, wetterte der CSU-Fraktionschef gegen die Installation, zumal in deren heutiger Erscheinung.

Tatsächlich macht es einem der Brunnen im Herzen des Ortes gegenwärtig schwer, ihn als Quelle des Wohlgefallen wahrzunehmen. Nur mit viel Fantasie assoziiert man sein Wasserspiel mit dem Flusslauf der Isar, mit wenig eher mit einem Urinal. Die Klagen über zu geringem Wasserdruck sind dabei so alt wie der Brunnen selbst, der, wie sich Cornelia Zechmeister (WIP) erinnerte, 1997 nach einem komplizierten Auswahlverfahren für 88 000 Mark angeschafft wurde. Er sei damals bereits umstritten gewesen und habe nur mit einer Stimme Mehrheit das Rennen gemacht, sagte Zeichmeister. Auch ihr Urteil über die Skulptur ist gnadenlos: "Das ist für mich kein Brunnen. Es würde den Kirchplatz beleben, wenn er weg wäre, geeignet ist er eher als Christbaumständer." Wenn er bleibe, sollte aber wieder richtig Wasser fließen.

Ja, sein Herz hätte schon ein wenig geblutet, wenn der Gemeinderat den Abriss seines Brunnens beschlossen hätte, sagt Markus Schneller. Mit seinem Modell hatte sich vor 21 Jahren der damalige Steinmetzschüler durchgesetzt und dabei eine ganze Reihe Mitbewerber auf die Plätze verwiesen, darunter den bekannten und ortsansässigen Bildhauer Hubertus von Pilgrim. Das ewige Dilemma mit dem spärlichen Wasserlauf finde er schade, natürlich sollte mehr Wasser fließen, ein Brunnen sei aber auch wartungsintensiv, "der gehört regelmäßig gereinigt", gibt Schneller zu bedenken. Um den Wasserlauf über die Steinstelen zu verstärken, rät er, die Oberfläche zu glätten. Im Notfall würde er das selbst machen. "Der Brunnen bietet aber auch was ohne Wasser", meint der Künstler.

Diese Meinung vertrat im Gemeinderat auch Holger Ptacec (SPD). Er könne nicht erkennen, warum der Brunnen eine Fehlkonstruktion sein soll. "Die Kinder spielen dort gerne, egal, ob Wasser läuft", und Sitzmöglichkeiten biete er zudem. Wie Ptacec hielten zehn weitere Mitglieder des Gemeinderates ihre schützende Hand über die Skulptur. "Ich habe kein Verständnis dafür, den wegzunehmen", sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Man werde nun alles versuchen, damit der Brunnen vom nächsten Frühjahr an wieder mit mehr Wasser läuft, und sie könne sich sogar vorstellen, dass er mit Trinkwasser gespeist wird, verspricht sie.

Unterschiedlichen Erfolg hatte die CSU-Fraktion mit ihren weiteren vier Vorschlägen zur künftigen Gestaltung des Kirchplatzes. Einstimmig beschloss das Gremium, das Beet um die Winterlinde ansprechend zu bepflanzen. Die Verwaltung soll prüfen, wie teuer es käme, die beiden Rundbänke aus Metall durch schönere, wetterfeste Holzbänke zu ersetzen und sie wird auch klären, ob es möglich ist, an den Balkongeländern rund um den Platz Blumenkästen anzubringen. Den CSU-Vorschlag, Blumenkästen zwischen den Absperrpfosten um den Kirchplatz herum zu errichten, lehnte die Mehrheit dagegen ab.