Gowirich hat zwar Garching seinen Namen gegeben, aber der Bajuwaren-Anführer war bei weitem nicht der erste, der auf dem Gebiet der heutigen Stadt siedelte. Heimatpfleger Michael Müller hat mit seinen Tafeln, auch als "Museum auf der Straße" bekannt, die Geschichte Garchings seit der Jungsteinzeit dokumentiert, also etwa seit 2400 vor Christus. Nun hat sich durch archäologische Grabungen im Baugebiet der Kommunikationszone die letzte Lücke geschlossen.

Detailansicht öffnen Gefunden wurde ein Skelett aus der Zeit zwischen 700 bis 400 vor Christus. (Foto: Singul-Arch)

Vor den Römern, die etwa 200 nach Christus einen römischen Gutshof im heutigen Garching betrieben, gab es auch ein keltisches Dorf dort. "Die Abfolge der Kulturen ist jetzt vollständig", sagt Müller. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) deutet den Fund ebenfalls positiv. "Es beweist, dass Garching schon immer ein attraktiver Standort war", sagte er bei der Bürgerversammlung.

Während manche Garchinger schon ungeduldig darauf warten, dass die Bauarbeiten in der 31 Hektar großen Kommunikationszone beginnen und dort endlich Wohnungen entstehen, waren zunächst die Archäologen dort aktiv. Die Keltensiedlung entdeckten die Mitarbeiter der Münchner Firma "Singul-Arch Grabungen", die Ende 2018 und Anfang 2019 ein 5,3 Hektar großes Areal untersuchten.

Detailansicht öffnen Ebenfalls unter den Funden waren Bronzescheiben. (Foto: Singul-Arch)

Das Keltendorf stammt etwa aus der Zeit um 100 vor Christus. Müller berichtet von zwei Höfen mit zahlreichen Nebengebäuden. Unter anderem fanden die Archäologen auch ein etwa drei mal vier Meter großes Grubenhaus, das wohl als Webwerkstatt genutzt wurde. "Dort haben sie Leinen und Flachs verarbeitet. Dazu musste es feucht sein, damit er nicht bricht. Das ist alles sehr logisch", berichtet Müller.

Bestätigt wird diese Annahme durch den Fund von Webgewichten, die dazu dienten, die Fäden zu beschweren und eine zehn Zentimeter lange Eisennadel. Müller stellt einen Zusammenhang her mit dem römischen Gutshof, der nördlich des Watzmannrings entdeckt worden war.

Detailansicht öffnen Neben dem Keltendorf wurden auch ältere Zeugnisse menschlicher Besiedelung gefunden, darunter unter anderem Tongefäße. (Foto: Singul-Arch)

Dieser war wahrscheinlich einem Soldaten als Alterssitz zugewiesen worden, so Müller, aber er brauchte Arbeitskräfte. "Deswegen ist er vermutlich dorthin gegangen, wo das Keltendorf war." Denn die Römer hatten das Land erobert, die Kelten hatten den Kampf um ihre Selbständigkeit verloren und seien vielleicht gar nicht so unglücklich gewesen, Arbeit bei den neuen Herren zu finden.

Das Keltendorf war laut Müller nicht der einzige Fund der Archäologen. Insgesamt wurden 1045 Befundnummern vergeben. Etwa für eine Bronzescheibe aus der Zeit um 1000 vor Christus, für Häusergrundrisse von Pfostenbauten aus der Frühlatène-Zeit um 500 vor Christus, für Brunnen und Gräberfelder sowie für das Skelett einer Frau im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die als Grabbeigabe einen Henkeltopf neben ihrem Kopf liegen hatte und eine ringförmige Perle aus verfestigtem Faulschlamm am Hals, einem Material, das lange Zeit zur Schmuckherstellung diente. Begraben worden sein dürfte die Frau zwischen 730 und 404 vor Christus, wie eine Radiokarbondatierung ergab.

Es war also ein lohnender Ausflug in die Tiefe, den die Archäologen unternommen haben. Müller jedenfalls ist froh, dass die Bestimmungen zum Denkmalschutz so ernst genommen werden und beim Bauen vorher über die Grundstücke geschaut wird. "Es ist gut, dass es gemacht wird und dass die Archäologen auch Zeit haben für ihre Untersuchungen", sagt Müller. Wer weiß, welche Zeugnisse längst vergangener Zeiten bei den anstehenden großen Baugebieten in Garching noch zu Tage kommen.