Das Sportgelände des FC Phönix Schleißheim an der Effnerstraße ist am Samstag, 11. Juni, Schauplatz einer Open-Air-Party. Für den Verein, der auch das beliebte Phönix-Sommerfest organisiert, wird es die erste Freiluft-Veranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie sein. Mit Getränken können sich die Besucher an der Outdoor-Bar versorgen, zudem wird gegrillt. Für die musikalische Flankierung des Abends zeichnet DJ Nicer verantwortlich. Das Fest, zugleich die Saisonabschlussfeier, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.