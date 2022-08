Von Udo Watter, Unterföhring

Als der Bademeister "Auf Bahn sechs ist Kraulen verboten!" in sein Mikro grantelt, zucken ihm die beiden Mittelfinger einer älteren Dame aus dem Wasser entgegen. Der strenge Hüter der Badeordnung, offizieller Titel "Schwimmmeister", ist ob seiner ungustiösen Art nicht gerade beliebt bei seinen Gästen. Als er ein anderes mal einen zögernden Freibadbesucher barsch auffordert, endlich vom Fünf-Meter-Turm hinabzuspringen, ansonsten lerne er ihn kennen, antwortet der ihm: "So Typen wie Sie kenne ich, die will keine Sau kennenlernen."

Marcus H. Rosenmüllers Sommerkomödie "Beckenrand Sheriff" mit Milan Peschel in der Rolle der Titelfigur, die mit der drohenden Schließung des maroden Freibads konfrontiert ist, markiert den Auftakt zur Open-Air-Kino-Reihe, die das Unterföhringer Bürgerhaus heuer zum dritten Mal veranstaltet. Der Film, der unter anderem mit zwei respektablen Auszeichnungen aufwarten kann - Marcus Pfeiffer wurde beim Filmfest München mit dem Preis für das beste Drehbuch prämiert, zudem erhielt Johanna Wokalek als Darstellerin den Bayerischen Filmpreis - wird an diesem Donnerstag, 25. August, gezeigt, Beginn ist um 20.30 Uhr.

Das "Hinterhofkino am Bürgerhaus" öffnet auch an den folgenden Tagen seine Pforten zum Leinwanderlebnis unter freiem Himmel. Am Freitag, 26. August, läuft die von der Kritik gelobte Schweizer Tragikomödie "Wanda, mein Wunder" (2020), am Samstag, 27. August, der kanadisch-französische Musicalfilm "Aline - the Voice of Love" (2021), frei nach dem Leben der Sängerin Céline Dion, bevor die Reihe am Sonntag, 28. August, mit dem Tanzfilmklassiker "Dirty Dancing" (1987) zu Ende geht - die Hauptrollen in dieser versiert choreografierten Liebesgeschichte mit hohem Schmalzfaktor spielen Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Alle Filme beginnen um 20.30 Uhr, bei Regen finden die Vorführungen im Bürgerhaus statt, Karten gibt es unter anderem über www.buergerhaus-unterfoehring.de/veranstaltungen/open-air-kino.