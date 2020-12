Medienerziehung ist eine Gratwanderung zwischen Kontrolle und Vertrauen. Gleichwohl sind viele Eltern oft beunruhigt, wenn sie nicht wissen, was ihre Kinder im Netz so treiben - alleine, mit Freunden oder älteren Geschwistern. "Mein Kind allein im Internet?" ist der Titel des kostenlosen Online-Vortrags des medienpädagogisch geschulten Experten Christof Thönelt am Dienstag, 15. Dezember, von 19.30 Uhr an. Auf Einladung des Familienstützpunktes Taufkirchen gibt er Eltern von Grundschülern praktische Tipps und thematisiert auch übermäßigen Medienkonsum und problematische Inhalte. Eine Anmeldung bis diesen Montag, 14. Dezember, per E-Mail an kontakt@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de ist erforderlich. Der Link wird anschließend zugesandt.