Keltoi - so wurden bereits in der Antike Volksgruppen aus der Eisenzeit in Europa genannt. Archäologische Funde zeugen von einer ausgeprägten Kultur und sozialen Struktur dieser Stämme. Heute bekannter unter dem Namen "Kelten", finden sich ihre Spuren auch in Bayern, beispielsweise im Hachinger Tal. An diesem Donnerstag, 19 Uhr, berichten die beiden Archäologinnen Anja Pütz und Jennifer Bagley über Ausgrabungen und Hinterlassenschaften, die einen tieferen Einblick in die Lebensweise, das ausgeprägte Kunsthandwerk oder die mythologischen Vorstellungen der Kelten geben. Die Anmeldung zum Online-Vortrag ist per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de) oder unter der Rufnummer 614 51 40 möglich.