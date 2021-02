"Richtig erben und vererben" ist das Thema eines Online-Vortrags der Rechtsanwältin Andrea Ducka

am Donnerstag, 25. Februar. Das Angebot ist kostenlos, Beginn ist um 14.30 Uhr. Wer dabei sein möchte, kann sich bis Donnerstag um 11 Uhr im Haus der Senioren in Ottobrunn anmelden (telefonisch unter der Nummer 089/60 85 72 89, per E-Mail an hds@ottobrunn.de oder auf der Website www.hds-ottobrunn.de) und erhält dann per Mail die Zugangsdaten. Ein weiterer kostenfreier Vortrag des Hauses für Weiterbildung findet am Donnerstag, 4. März, von 14.30 Uhr statt. Thema ist dann: "Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter durch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung".