Warum können immer mehr Menschen nicht mehr unbesorgt essen und bekommen neben Verdauungsproblemen weitere Symptome? Wie Unverträglichkeiten, wie Fruktose-, Laktose-, Gluten- oder Histaminintoleranzen entstehen und was der Unterschied zwischen einer Allergie und einer Unverträglichkeit ist, darauf möchte Anja Rieger in ihrem Online-Vortrag "Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln" am Montag, 12. April um 19.30 Uhr eingehen. Eine Anmeldung (Kursnummer: T3431K-WEB) ist erforderlich unter www.vhs-nord.de oder unter ☎ 089/550 51 70.