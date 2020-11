In seinem Buch "Terror gegen Juden" erzählt Ronen Steinke vom jüdischen Leben in Deutschland und den noch immer gegenwärtigen antisemitischen Übergriffen. Er berichtet von Gottesdiensten unter Polizeischutz, bewachten Schulen und alltäglichen Beleidigungen. An diesem Mittwoch, 11. November, 19 Uhr, spricht der SZ-Redakteur, Autor und Jurist über seine Eindrücke und die Gefahren von Verharmlosung und Gewohnheit. Während in normalen Zeiten das Jüdische Zentrum am St.-Jakobs-Platz ein Ort der Begegnung ist, findet der Vortrag Corona-bedingt online statt. Angeboten von der Offenen Akademie der Münchner Volkshochschule, ist eine Anmeldung unter www.mvhs.de oder Telefon 480 06 62 39 nötig (Kursnummer: L 11 01 49). Die Teilnahme ist kostenfrei.