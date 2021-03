Am Ende wissen die meisten recht wenig über das Judentum. Ist es eine Religion, eine Kultur oder ein Brauchtum? Für Aufklärung sorgen will die Historikerin Lilly Maier an diesem Montag, 15. März, in ihrem Online-Vortrag "Shabbat Shalom - Jüdische Gebräuche im Alltag". Dabei nimmt sie sowohl das Leben streng orthodoxer Juden wie auch das jener, die nicht an Gott glauben, in den Blick und stellt auch unbekannte Aspekte des jüdischen Alltags vor. Die von der VHS Nord angebotene interaktive Veranstaltung mit Bildern, Ton- und Videobeispielen soll darüber hinaus zur Diskussion anregen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-nord.de (Kursnummer: T1030K-H).