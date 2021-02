Grenzen setzen

Kinder brauchen Strukturen und klare Grenzen, um sich als Gemeinschaftswesen entfalten zu können. "Oft scheuen Eltern die echte Auseinandersetzung mit dem Kind. Es ist schwer, Wut, Aggression und den Ärger auszuhalten", weiß die Kommunikationstrainerin Anke von Skerst. In ihrem Online-Vortrag "Grenzen geben Halt - Warum Kinder klare und positive Grenzen akzeptieren" an diesem Dienstag, 16. Februar, erörtert sie, wie elterliche Wertschätzung und Verbindlichkeit mit klaren Regeln einher gehen können. Die kostenlose Veranstaltung des Familienstützpunktes Taufkirchen mit anschließendem Austausch beginnt um 20 Uhr. Anmeldungen werden bis zu diesem Montag, 15. Februar, per E-Mail an a.skerst@t-online.de entgegen genommen. Der Zugangslink wird im Anschluss versandt.