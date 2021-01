Die Gefahr des Rechtsextremismus geht vielfach von jungen Akteuren aus, die in ländlichen Regionen beheimatet sind. Von dort aus spinnen sie ein bundesweites Netzwerk, gehen in die lokale Politik, engagieren sich in Vereinen und verbinden weit entfernt von der Aufmerksamkeit liberaler Großstadtgesellschaften Umweltschutz mit sogenanntem Volksschutz. In ihrem Buch "Völkische Landnahme" haben sich Andrea Röpke und Andreas Speit diesem Phänomen gewidmet. Am Mittwoch, 3. Februar, ist die Politologin Andrea Röpke in der Evangelischen Stadtakademie zu Gast und spricht über diese meist unbeachtete Bewegung. Der kostenlose Online-Vortrag via Zoom beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen können unter www.evstadtakademie.de getätigt werden.