Greta Thunberg ist nicht die einzige, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Die Journalisten Christine und Benjamin Knödler haben insgesamt 25 Jugendliche porträtiert, die sich weltweit engagieren. Wann, wenn nicht jetzt? So lautet ihre Devise. Der 14-jährige Netiwit Chotiphatphaisal gründete in Thailand eine Zeitung für Demokratie. Malala Yousafzai bloggt mit elf Jahren über die Unterdrückung der Frauen in Pakistan und Felix Finkbeiner entwickelte in der vierten Klasse eine Initiative, um Bäume zu pflanzen. Unter dem Titel "Young Rebels - 25 Jugendliche, die die Welt verändern" lesen Christine und Benjamin Knödler an diesem Freitag, 19. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr im Live-Stream aus den Porträts, zeigen Bilder, spielen Musik ein und berichten von ihrer Recherche. Anmeldungen sind möglich unter www.vhs-suedost.de (Kursnummer 09074).