Was den Ausgang der US-Wahl 2020 betrifft, waren die Experten mit Prognosen diesmal äußerst zurückhaltend, hatten sie sich doch bei der vorigen Wahl massiv verschätzt. Dazu kommt, dass der Wahlkampf in der Corona-Krise für die Kontrahenten nicht optimal lief. Dabei positionierte sich Biden als Antipode zu Trump, was auch die Spaltung des Landes spiegelt. "Die USA nach den Wahlen", so lautet der Titel des zum Zeitpunkt der Wahl entstandenen Online-Vortrags des Amerikanisten Michael Hochgeschwender, der von der VHS Nord an diesem Dienstag, 15. Dezember, 19.30 Uhr, übertragen wird. Karten für diese gesellschaftspolitische Analyse gibt es unter www.vhs-nord.de (Kurs: S1056K-H).