Der im Jahr 1471 in Nürnberg geborene Albrecht Dürer zählt zu den wichtigsten Vertretern der Kunst der Renaissance in Europa. Bilder wie "Der Feldhase" (Albertina, Wien) oder sein Selbstporträt von 1500 (Alte Pinakothek, München) sind vielen Menschen bekannt. Wer war dieser Mann, der sich so vielfältig künstlerisch ausdrücken konnte? Wie war er in die Gesellschaft der Stadt Nürnberg eingebunden? Und wie wurde der Kaiser auf ihn aufmerksam? Aufklärung bieten will die Referentin Silke Katharina Rüsche in ihrem Online-Vortrag "Auf einen Kaffee mit ... Albrecht Dürer" an diesem Mittwoch, 24. März, 19 Uhr. Eine Anmeldung unter www.vhs-nord ist erforderlich (Kursnummer: T2245K-H). Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit Vortragskarte ist die Teilnahme gebührenfrei.