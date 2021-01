Vater und Sohn ist eine Redewendung, hinter der sich zahlreiche Geschichten sammeln - lustige, nachdenkliche und abenteuerliche. Eine davon ist die von Roland Koch und seinem zwölfjährigen Sohn. Der Titel: "Auf dem Rad über die Alpen - von der Donau nach Venedig". 750 Kilometer sind die beiden geradelt, an Flüssen entlang, vorbei am Märchenschloss Neuschwanstein, über den Fernpass und den Reschenpass, hinunter nach Meran und Bozen. Nach neun Etappen dann die Adria und das in magischem Licht erstrahlende Venedig. An diesem Dienstag, 19. Januar, berichtet Roland Koch in einer digitalen Multivisionsshow von dem gemeinsamen Trip. Die Online-Veranstaltung der VHS Nord beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen sind unter www.vhs-nord.de (Kursnummer: S1706K-WEB) zu tätigen. Der Zugangslink wird anschließend per E-Mail versendet.