Sven Nordqvist begeistert bereits seit den Achtzigern große und kleine Zuhörer und Leser mit seinen Geschichten über einen etwas schrulligen, alter Mann und dessen jungen, stets zu Streichen aufgelegten Kater. "Pettersson und Findus", so die Namen der beiden Protagonisten und gleichzeitig Titel der Kinderbuchreihe des schwedischen Autors und Zeichners. Nordqvist erzählt von den zahlreichen Abenteuern der beiden Kumpanen, wie zum Beispiel ihr Ausflug in die Berge, um dort angeln und zelten zu gehen. Das "Marotte"-Figurentheater lässt ihre Erlebnisse nun in einem Puppenspiel lebendig werden - aufgrund der noch eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten in Form eines Theater-Videos. Präsentiert von der Gemeindebibliothek Ismaning ist es vom 1. bis zum 29. Juni online unter https://bibliothek-ismaning.de/veranstaltungen/ zu sehen.