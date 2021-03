Wenn die Kinder in der Pubertät sind, bedeutet das für Eltern eine ganz neue Herausforderung mit Streit, Ablehnung und Ohnmacht. Oft schaukelt sich die Aggression auf beiden Seiten hoch und lässt keine Lösungen für ein friedliches Zusammenleben mehr erkennen. "Alte(r), chill mal!" ist der Titel des Online-Vortrags für Eltern pubertierender Kinder, den die Diplompsychologin Isabel Schröder an diesem Dienstag, 16. März, im Auftrag des Familienstützpunktes Taufkirchen hält. Die kostenlose Veranstaltung, bei der anhand von Bildern und Videoclips hilfreiche Tipps für den Alltag präsentiert werden, beginnt um 20 Uhr. Anmeldungen sind per E-Mail an kontakt@familienstuetzpunkt-taufkirchen.de zu richten. Im Anschluss daran wird der Zugangslink verschickt.