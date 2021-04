Im Oktober 1805 kam Kaiser Napoleon Bonaparte I. erstmals nach München und hielt einen festlichen Einzug durch das Karlstor ab. Europa hatte beim kometenhaften Aufstieg Napoleons den Atem angehalten. Schier unglaublich war es, wie sich der General in der Weltgeschichte emporschwang, mit seinen Eroberungszügen über Jahrhunderte alte Reiche, Länder und Strukturen hinwegfegte, Fürsten reihenweise stürzte und in das Alltagsleben aller Menschen Europas eingriff. Bei einem virtuellen Spaziergang an diesem Donnerstag, 8. April, von 18 Uhr an, möchte Georg Reichlmayr, Historiker und Münchner Stadtführer, Interessierte mit Napoleons Stationen in München und der bayerischen Politik an der Seite Frankreichs vertraut machen. Eine Anmeldung zum Kurs "Vive l'Empereur! - Napoleon in München" (Kursnummer G23101G) ist auf der Homepage der Volkshochschule Taufkirchen unter www.vhs-taufkirchen.de möglich.