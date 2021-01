Auf engstem Raum vereinen sich hier wunderbare, leuchtende Meeresbuchten, Badegumpen in glasklaren Bächen und tiefe Gebirgsseen. Die Geländemorphologie ermöglicht einzigartige Ausblicke und gab Korsika den Beinamen "Gebirge im Meer". Roland Koch nimmt Interessierte bei der Volkshochschule im Norden des Landkreises in einer persönlich kommentierten Multivisionsshow an diesem Dienstag, 12. Januar, 19 Uhr, mit auf eine Reise zur "Insel der Schönheit". Anmeldung erforderlich bei der VHS (Kursnummer: S1722K-WEB) unter www.vhs-nord.de. Die Gebühr beträgt sieben Euro.