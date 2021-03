Das Unterhachinger Kulturteam unterbricht die theaterlose Zeit und der Vorhang im Kubiz wird zumindest virtuell wieder geöffnet: Das Landestheater Schwaben aus Memmingen, das mit vielen Gastspielen bereits im Unterhachinger Bildungs- und Kulturzentrum zu erleben war, präsentiert seine Inszenierung "Bilder deiner großen Liebe" als Stream auf Spectyou, der Plattform für Schauspiel, Tanz & Performance.

In Kooperation mit dem Ensemble bietet das Kubiz bis zum Mittwoch, 31. März, den Stream zum Preis von 15 Euro an. "Bilder deiner großen Liebe" ist Wolfgang Herrndorfs letzter unvollendeter Roman. Die Protagonistin, das Mädchen Isa, tauchte zum ersten Mal als Episode in seinem großartigen Roman Tschick auf, bevor der 2013 gestorbene Herrndorf dem beeindruckenden Mädchen einen eigenen Roman widmete. Bald nach seinem posthumen Erscheinen 2014 fand der philosophisch-melancholische Text den Weg auf die deutschen Bühnen. Maike Bouschen hat das literarische Roadmovie für das Landestheater Schwaben inszeniert. Isa wird gespielt von Franziska Roth. Für die Musik zeichnet Lutz Gallmeister verantwortlich. Wer sich das Theatererlebnis nach Hause ho-len will: Zugangstickets zum Video auf Specktyou gibt es unter tickets@unterhaching.de.