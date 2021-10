Die Folgen des Klimawandels für die Kleinbauern im globalen Süden und den fairen Handel stehen im Mittelpunkt einer Online-Lesung von Buchautor Frank Herrmann, die der Landkreis München am Mittwoch, 20. Oktober, in der Veranstaltungsreihe zum ersten Klimathon organisiert. Interessierte können sich per E-Mail an 29plusplus@lra-m.bayern.de zur Teilnahme anmelden und erhalten im Anschluss die Zugangsdaten zur kostenlosen Online-Lesung. Eine Einwahl über das Telefon ist ebenfalls möglich.