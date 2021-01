Jahrzehntelang stand Axel Kowollik im Hintergrund, spielte mit bekannten Pop-Größen wie Chris Norman, trat in Clubs, Stadien und TV-Shows auf. Mehr als 4500 Auftritte hat der Münchner von 1969 bis heute absolviert. 2014 veröffentlichte der gestandene Musiker dann mit "Out on the Perimeter" sein Solo-Debüt, ein akustisches Album mit biografischen Bezügen. Am Samstag, 16. Januar, tritt Kowollik unter dem Titel "Axel Kowollik, feat. Matthias Hoerburger" in der Reihe "Blackbox-Konzerte" in der Seidl-Mühle in Ismaning auf. Das Konzert wird über den Youtube-Kanal der VHS Nord gestreamt. Beginn ist um 20 Uhr.