Ein Couplet ist ein satirisches Lied mit einem markanten Kehrreim. Diese fast ausgestorbene Kunstform hat die Couplet AG mit ihrem Kopf Jürgen Kirner seit ihrer Gründung vor mehr als einem Vierteljahrhundert wieder belebt. Im Kleinen Theater Haar zeigt das Ensemble, das zum festen Bestandteil der süddeutschen Kabarettszene gehört, an diesem Donnerstag, 25. März, sein Programm "Das Beste!". Höhepunkte aus 25 Jahren Couplet AG, was so viel wie "Arterhaltungsgesellschaft" bedeutet. Die Online-Veranstaltung in der Reihe "Seelen-Art" beginnt um 19 Uhr. Karten und Infos über https://kleines-theater-haar.de.