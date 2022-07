Im September 1972 blickte die Sportwelt auch nach Oberschleißheim. Auf der Regattastrecke im Ortsteil Badersfeld kämpften Ruderer und Kanuten vor 50 Jahren um olympische Medaillen. Das Jubiläum hat Ortschronist Otto Bürger zum Anlass genommen, die olympischen Wettbewerbe und die Ereignisse im vergangenen halben Jahrhundert rund um die Regattaanlage in einem Buch festzuhalten. In einer kostenfreien Führung an diesem Samstag, 30. Juli, an der Regattastrecke (Treffpunkt am Zielturm) lässt der Autor von 14 Uhr an die Historie der heute denkmalgeschützten Sportstätte zum Leben erwachen. Zudem beantwortet er Fragen zu den European Championships, die von 11. bis 21. August in Oberschleißheim stattfinden.