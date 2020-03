In Neubiberg bleibt es spannend. Schon nachdem der erste Stimmbezirk bei der Bürgermeisterwahl ausgezählt gewesen war, zeichnete sich ab, was viele im Vorfeld erwartet hatten und sich am Ende bestätigte: Es kommt zu einer Stichwahl zwischen Thomas Pardeller von der CSU, der auf 37,5 Prozent der Stimmen kam, und Kilian Körner von den Grünen, der 29,7 Prozent erreichte. Der Wunschnachfolger von Amtsinhaber Günter Heyland, Reiner Höcherl von den Freien Wählern, erreichte 22,4 Prozent der Stimmen, Quereinsteigerin Elisabeth Gerner von der SPD nur 10,4 Prozent.

Damit hat der mit 32 Jahren jüngste Kandidat am besten abgeschnitten. "Ich bin überwältigt von dem Ergebnis", freute sich Pardeller. Er sei den Wählern und seinem Team sehr dankbar. Weil angesichts der Corona-Krise der öffentliche Wahltreff abgesagt worden war, verfolgte er die Hochrechnungen mit den CSU-Gemeinderatskandidaten, Familie und Freunden im Hotel Hachinger Bach in Unterbiberg. Bei den Haustürbesuchen habe er eine Aufbruchstimmung bei den Menschen wahrgenommen, sagte er. Er hoffe, sie halte sich auch bei der Stichwahl. Weil eine Stichwahl aber ihre eigenen Gesetze habe, gehe er auch mit Demut an sie heran. Die Sektkorken haben er und sein Team jedenfalls noch nicht knallen lassen.

Konkurrent Körner, der zum zweiten Mal als Bürgermeisterkandidat antrat, kann ebenfalls gut mit seinem Ergebnis leben: "Ich habe mir erhofft, in die Stichwahl zu kommen, also bin ich zufrieden", sagte er. "Jetzt geht's um die Stichwahl - das ist eine super Ausgangslage." Es werde spannend, da es der erste Online-Wahlkampf sein werde. Körner hatte sich mit ein paar Grünen-Kollegen am Rathausplatz getroffen und alles am Handy verfolgt. Was die Wahlbeteiligung betrifft - sie lag bei 56,2 Prozent - hätte er sich ein höheres Engagement gewünscht.

Reiner Höcherl war enttäuscht vom Ausgang der Wahl. Er hatte nach eigener Aussage in etwa ein Gleichgewicht zwischen Pardeller, Körner und sich erwartet. Er sei überrascht, dass so viele Leute einen wählten, "der die Ausbildung, aber keine Berufserfahrung hinter sich hat", sagte er. Auch wunderte er sich am Wahlabend, dass die grüne Welle beim Haustürwahlkampf stark zu spüren gewesen sei, obwohl die Grünen in letzter Zeit kaum Anträge gestellt hätten. Auch SPD-Kandidatin Gerner war nicht glücklich über ihre 10,4 Prozent. "Ich hätte gern meine Lebenserfahrung eingebracht", sagte sie. Es sei nicht gelungen, den Bayern-Trend der SPD zu brechen, vermutete sie. Ob sie für einen der Kandidaten eine Wahlempfehlung abgeben werden, wollen die Verlierer noch mit ihren Teams absprechen.