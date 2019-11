Bereits in zwei Jahren könnte es so weit sein: Der Pendler steigt in Haar in den Bus X 202 ein und nach knapp 25 Minuten in Ismaning wieder aus. Wenn der Verkehr mitspielt. Denn die neue Expressbuslinie, die mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 starten soll, wird auf der viel befahrenen Bundesstraße 471 unterwegs sein. Allerdings als "möglichst direkte und beschleunigte Punkt-zu-Punkt-Verbindung", wie es der Landkreis sowie der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund derzeit planen. An diesem Donnerstag werden die detaillierten Konzepte für vier Ringbuslinien im Landkreis München im Mobilitätsausschuss des Kreistags vorgestellt und zur Abstimmung gebracht. Ergänzt werden sollen sie dereinst durch drei weitere Linien in den Landkreises Starnberg, Fürstenfeldbruck, Dachau und Bad Tölz-Wolfratshausen.

Die Expressbusse sollen Fahrgäste zügig von A nach B befördern, und zwar auf Trassen, die das sternförmig ausgerichtete S-Bahn-Netz ergänzen. In allen Bussen soll es kostenfreies Wlan geben, die Fahrzeuge werden mit Abbiegeassistenten und Fahrgastzählsystemen ausgestattet. Auf den Landkreis München könnten bei der Umsetzung jährliche Kosten in Höhe von 2,1 bis 3,4 Millionen Euro zukommen, dabei sind die zugesagten Subventionen des Freistaats bereits eingerechnet.

Das Angebot auf allen vier Buslinien soll sich am 20-Minuten-Grundtakt der S-Bahn orientieren. Montag bis Sonntag würde dieser zwischen 5 und 22 Uhr gelten, an Sonn- und Feiertagen würde der Bus von 7 bis 22 Uhr stündlich fahren.

Einige Schwierigkeiten gilt es allerdings noch zu überwinden: Erstens haben Hersteller derzeit Probleme, Fahrzeuge fristgerecht auszuliefern. Zweitens spürt die Branche den eklatanten Fachkräftemangel, der von kommenden Jahr an noch einmal verschärft wird, weil Österreich seinen Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus Kroatien öffnet. Der MVV rechnet derzeit mit einem Bedarf von zusätzlich 200 Fahrern für die sieben Expressbuslinien. Auch deshalb könne derzeit von einer "gesicherten Umsetzung" des Programms zum Fahrplanwechsel 2021 nicht ausgegangen werden, heißt aus dem Landratsamt. Sollte die Umsetzung kommen, werden die Verbindungen auch in die Landkreise Dachau und Bad Tölz-Wolfratshausen hineinreichen.

Expressbus X201

Die Linie X201 soll vom S-Bahnhof Dachau über Oberschleißheim und Garching-Hochbrück bis zum Forschungszentrum führen. Sie verläuft hauptsächlich auf der B 471 und könnte im Münchner Norden eine der zentralen tangentialen Verbindungsachsen darstellen. In den Planungen des Landkreises wird auch an Beschleunigungsmaßnahmen wie eigenen Busspuren gedacht. Bis zu sechs sogenannte Niederflurbusse mit einer Länge von jeweils zwölf Meter könnten zum Einsatz kommen. Oberschleißheim und Garching haben bereits grundsätzlich zugestimmt.

Expressbus X202

Zwischen der Linie 202 und 201 gibt es in Unterschleißheim kleine Überschneidungen, die von den Planern aber in Kauf genommen und sogar befürwortet werden. Sie sollen das Gewerbegebiet und die Stadt Unterschleißheim über Garching-Hochbrück, Ismaning, Aschheim, Feldkirchen mit Haar verbinden - eine Trasse, die es in dieser Form noch nicht gibt und die mit öffentlichen Verkehrsmitteln heute kaum zu bewältigen ist. Auch diese Strecke würde vor allem auf der B 471 verlaufen, sie soll von acht Niederflurbussen befahren werden. Die Gemeinde Haar begrüßt vor allem, dass der S-Bahnhof angebunden werden soll. Diskutiert werden müssen noch verschiedene zusätzliche Haltestellen, die sich etwa Unterschleißheim wünscht. Hierfür müssen laut Landratsamt allerdings eindeutige Potenziale erkennbar sein.

Expressbus X203

Im Südosten wird der Ring nach den Planungen um die Landeshauptstadt von Kirchheim über Haar, Putzbrunn, Hohenbrunn, dem Technologiepark in Taufkirchen und Ottobrunn bis nach Deisenhofen weitergeführt. Sie birgt vor allem aufgrund der Anbindung des Technologieparks große Potenziale. So soll hier unter anderem die größte Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Europa entstehen. Auch für die Gemeinde Putzbrunn könnten sich neue Chancen auftun, liegt die Kommune doch nicht an der S-Bahn. Dennoch hat sich Putzbrunn selbst als Standort für ein neues Gymnasium ins Gespräch gebracht. Eine Expressbuslinie könnte diesem Prozess neue Dynamik verleihen.

Expressbus X320

Immer wichtiger werden auch die Beziehungen des Landkreises in den Süden. Diese könnten durch die neue Linie 320 gestärkt werden: Sie würde von Deisenhofen über Egling bis nach Wolfratshausen verlaufen. Genau auf dieser Strecke sollte schon einmal eine Buslinie eingeführt werden, wogegen sich im Nachbarlandkreis aber aufgrund der Kosten Widerstand regte. Jetzt hat der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Zustimmung signalisiert.