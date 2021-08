Die Stadt Garching möchte mit einem erweiterten Angebot die Menschen dazu bewegen, bei Fahrten innerorts auf den Bus umzusteigen. So hat der Haupt- und Finanzausschuss jüngst beschlossen, die Möglichkeit zu verlängern, sich bei Einzelfahrten in den MVV-Bussen der Linien L 290 (Garchinger Stadtbus) und L 293 (Anbindung nach Dirnismaning) die Kosten für die Fahrkarten erstatten zu lassen. Dies ist nun bis 31. August 2022 möglich. Das Angebot, sich die Ausgaben für MVV-Tickets rückwirkend jeweils für ein Vierteljahr vom Rathaus auszahlen zu lassen, galt ursprünglich für eine Probezeit von einem Jahr; und zwar vom 1. September 2020 bis 31. August 2021. Sie wäre jetzt also ausgelaufen.

Wie die Stadt in einer aktuellen Mitteilung klarstellt, müssen Fahrgäste bei Fahrten in den Bussen der beiden Linien nach wie vor zunächst eine Fahrkarte lösen; und zwar geht es, wenn eine Erstattung angestrebt wird, darum, Streifen- oder Kurzstreckenkarten zu wählen. Bei Zeitkarten, wie Monatskarten, ist das nicht möglich. Die Fahrkarten sind in den Bussen abzustempeln. Gegen Vorlage dieser Karten können innerstädtische Fahrten zur Erstattung angemeldet werden. Dazu ist das auf der Homepage unter "Formulare Erstattung Buslinien L 290 oder L 293" zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden.

Damit der Verwaltungsaufwand nicht zu hoch ist, haben die Bürgerinnen und Bürger ihre Tickets gesammelt vorzulegen, und zwar: im Januar 2022 für Fahrten im Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2021; im Mai 2022 für Fahrten im Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2022; im September 2022 für Fahrten im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. August 2022. Die Erstattung erfolgt laut Rathaus per Überweisung auf das Konto des Antragstellers. Der MVV verzichtet nicht auf sein Beförderungsentgelt. Die Stadt ersetzt die Tickets. Formulare mit den Tickets von Mai bis August 2021 sind im Laufe des Septembers abzugeben.