Die Freien Wähler stellen infrage, ob in Unterschleißheim wirklich jeder Ortsteil an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden muss. Alle anderen Fraktionen bekennen sich zur Verkehrswende

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

An einer Diskussion über eine Busanbindung von Riedmoos hat sich in Unterschleißheim ein Streit entzündet, ob es überhaupt sinnvoll ist, alle Ortsteile mit dem öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. Die Freie Bürgerschaft Unterschleißheim (FWG) hat das im Stadtrat offen infrage gestellt. Ihr Stadtrat Martin Reichart verwies darauf, dass viele Linienbusse in der Stadt leer oder schlecht ausgelastet unterwegs seien. Er zweifelte an, dass im Ortsteil Riedmoos überhaupt jemand wohnt, der einen Bus nutzen würde. Damit provozierte er freilich reichlich Widerspruch. Mehrere Stadträte verwiesen auf die aus ihrer Sicht richtige Strategie des Landkreises, die Verkehrswende mit Angeboten im ÖPNV voranzutreiben.

Manches hat sich wieder entspannt. Doch gerade in der Corona-Pandemie mit Lockdown saßen die Busfahrer in den Linienbusse im Landkreis oft alleine in ihrem Fahrzeug. Viele, die sonst pendelten, arbeiteten von zu Hause aus. Andere stiegen auch auf private Pkw um oder radelten zur Arbeit. Martin Reichart hat das beobachtet und registriert beim Blick aus dem Fenster seines Büros bis heute, dass in den vom Landkreis für viel Geld auf die Straße gebrachten Bussen nur wenige Fahrgäste sitzen. Dass jetzt auch noch nach Riedmoos ein Bus fahren soll, hält er zumindest für fragwürdig.

Er habe nicht mit allen Riedmoosern geredet, sagte er im Stadtrat. Aber doch mit sehr vielen. Und kein einziger, sagte Reichart, halte den Linienbus für notwendig. Die Leute nutzten das Auto. Das sollen sie natürlich nach dem Willen vieler Kreis- und Stadträte möglichst nicht tun. Der Landkreis hat sich Klimaschutzziele gesetzt und ein Aktionsprogramm aufgelegt. Der Nahverkehrsplan soll aufzeigen, wie ein anderes Mobilitätsverhalten durch mehr Buslinien vor allem mit der Zeit wachsen kann. Eine zentrale Vorgabe dabei: Jeder Ortsteil im Landkreis München soll von einem Bus angefahren werden. In Riedmoos soll das mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 soweit sein. Dann fährt dort die Linie 299 vom S-Bahnhof in Unterschleißheim aus hin. Dafür werden Haltestellen wie etwa am Birkhahnstraße Ecke Würmbachstraße in Richtung Norden geschaffen und in Riedmoos eine Buswendeschleife angelegt. Der Bus soll erst einmal in einem dreijährigen Testbetrieb verkehren, mit der Option auf eine Verlängerung um zwei Jahre.

Nun ging es im Stadtrat zunächst nur darum, ob ein kleinerer Bus mit acht Metern ausreicht auf dieser Line, was die Option eröffnen würde, in Riedmoos die Wendeschleife kleiner mit acht Metern Radius anzulegen. Das favorisierte die Verwaltung, auch weil damit Geld eingespart werden kann. Überhaupt ist man im Rathaus zur Überzeugung gelangt, dass es besser ist, mehr Linien in kürzerem Takt mit kleineren Bussen anzubieten, als große Busse verkehren zu lassen. Voll sind die in den seltensten Fällen. Aber einen Verzicht auf eine Linie, wie ihn Reichart forderte, fand etwas Stefan Krimmer (CSU) unangebracht. Er verwies auf den "Paradigmen-Wechsel" des Landkreises, nicht erst den Bedarf abzufragen und daran Angebote auszurichten. Man wolle umgekehrt Menschen mit Angeboten zum Umsteigen bewegen. Jeder Ort solle erreichbar sein, zumal im dicht besiedelten Landkreis München. "Herr Krimmer hat Recht", sagte Manfred Riederle (FDP). Tino Schlagintweit (Grüne) ergänzte, dass auch Unterschleißheimer aus der Stadt den Bus nutzen würden, wenn sie zum Spaziergehen nach Riedmoos wollten.

Über den von Reichart ins Spiel gebrachten Vorschlag, die Bürger in Riedmoos zum Bus zu befragen, wurde erst gar nicht abgestimmt. Diskutiert wurde am Ende doch nur noch über den Radius der Wendeschleife, und was man machen würde, wenn als Ersatzverkehr doch ein großer Bus auf Tour geht. Der könnte dann nicht wenden. Böck fand, dass man das Problem werde lösen können. Kleinere Busse werde es in Zukunft vermehrt geben. Bis auf die beiden FW-Stadträte stimmten dem dann alle zu.