Seit der MVV-Tarifreform haben Inhaber der Ehrenamtskarte im Landkreis keinen Anspruch mehr auf eine vergünstigte Isarcard S, die speziell für die 29 Kommunen des Kreises Gültigkeit gehabt und rabattiert 29,20 Euro pro Monat gekostet hat. Abgelöst wurde dieses Angebot durch ein verbundweit geltendes Sozialticket, das für Ehrenamtliche 53 Euro im Monat kostet, was einer Erhöhung um 80 Prozent entspricht. Dagegen macht die SPD-Kreistagsfraktion mobil. Die Sozialdemokraten wollen Inhabern der bayerischen Ehrenamtskarte wieder einen Landkreispass zur Verfügung stellen und die Kosten für eine MVV-Gesamtnetzkarte für diese Gruppe auf 30 Euro senken. Menschen, denen man mit dem Landkreispass für ihren Einsatz in Vereinen und Sozialverbänden danken wollte, dürften durch die Tarifreform nicht schlechter als vorher gestellt werden. "Das empfinden Betroffene als Enttäuschung und mangelnde Wertschätzung", heißt es in der Begründung des Antrags. Die Kosten für die Maßnahme schätzt die SPD auf bis zu zwei Millionen Euro pro Jahr.