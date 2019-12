Für viele Kreispolitiker und Pendler ist sie dem Wortsinn nach tatsächlich nur eine Neuordnung, aber sicher nicht das "Meisterstück", als das sie der Geschäftsführer des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds, Bernd Rosenbusch, bezeichnet hat: die seit 15. Dezember geltende MVV-Tarifreform. Dem Reformwerk hatte der Kreistag des Landkreises München nach zähen Debatten bereits im Dezember 2018 zugestimmt, doch beendet sind die Diskussionen damit nicht.

Von Anfang an galt im Landkreis das Credo, alle 29 Städte und Gemeinden sollten in den neuen Innenraum (Zone M) integriert werde, schließlich ist kein anderer Landkreis so eng mit der Landeshauptstadt verwoben. Mittlerweile pendeln sogar mehr Menschen aus der Stadt in den Landkreis zur Arbeit als umgekehrt. Doch als absehbar war, dass diese Forderung gegen den Willen des Freistaats und der Stadt München nicht durchzusetzen ist, setzte sich ein politischer Prozess in Gang, an dessen Ende der Landkreis München die Ungerechtigkeiten der MVV-Tarifreform in Teilen einfach selbst beseitigt.

Von Anfang an war der Widerstand gegen das Reformwerk im Norden des Landkreises am stärksten. Denn dass ihre prosperierenden und wirtschaftsstarken Kommunen nicht Bestandteil des neuen Innenraums werden sollten, wollten die Bürgermeister von Unterschleißheim, Garching oder Kirchheim nicht akzeptieren, zumal ein Bahnhof wie Deisenhofen im Süden schon darin liegt. Auch in den Nachverhandlungen innerhalb der Gesellschafterversammlung des MVV gelang es dem Landkreis nicht, diese Schieflage zu beheben. Nun gleicht sie der Landkreis aus.

Im September beschloss der Kreistag mit großer Mehrheit, allen Landkreisbürgern mit einer Jahreskarte die Differenz zu den Kosten einer Jahreskarte für den M-Raum zu erstatten. Dies gilt für alle Jahreskartenbesitzer in den Zonen M+1 und M+2 sowie für jene, die ihren Wohnort in der Zone M (etwa Ottobrunn oder Haar) haben und in den Außenraum im Landkreis pendeln. Die Erstattung erfolgt rückwirkend nach einem Jahr, sie ist unabhängig von den persönlichen finanziellen Verhältnissen. Darin enthalten sind die Isar-Card, die Isar-Card 9 Uhr und 65 sowie das Jobticket und die Ausbildungstarife I und II. Die Kreiskämmerei rechnet mit jährlichen Kosten von bis zu 5,7 Millionen Euro. Die Subventionierung ist zunächst auf zwei Jahre angelegt, denn dann wird die MVV-Tarifreform als Ganzes noch einmal grundlegend evaluiert.

Dass mit der Neustrukturierung der Tickets und Zonen vieles tatsächlich einfacher geworden ist, können auch ihre Kritiker nicht bestreiten. Aus dem komplizierten System aus 16 Ringen wurde ein übersichtlicheres Tableau mit einem Innenraum, dem auch etwa 200 000 Bürger des Landkreises angehören, und nur noch sechs Zonen. Und schon jetzt wird seitens der Staatsregierung und des MVV darüber nachgedacht, den MVV-Raum zu vergrößern und weiter in die Region über der bestehenden acht Verbundlandkreise hineinzugehen. Für die Kreispolitik indes bleibt das oberste Ziel, weiter alle 29 Städte und Gemeinden in den Innenraum zu bekommen. Landrat Christoph Göbel (CSU) nennt zudem ein Flat-Ticket als mittelfristiges Ziel - eine Karte zum einheitlichen Preis für den gesamten MVV-Raum.