Im Landkreis München sind bereits die ersten Verstärkerbusse in Betrieb, um das Platzangebot im Schülerverkehr zu erhöhen. Drei Verstärker waren bereits am ersten Schultag auf den Linien 230 zwischen Haar und Garching sowie auf der Linie 263 zwischen der Messestadt-West und Feldkirchen im Einsatz. Weitere zusätzliche Busse sollen Angaben des Landratsamtes zufolge in den kommenden Tagen folgen.

Vor einer Woche hatte die Staatsregierung angekündigt, die Kosten für zusätzliche Verstärkerbusse zu übernehmen. Daraufhin haben das Landratsamt und der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund die Prüfung begonnen, auf welchen Linien Busse eingesetzt werden sollen, um in Corona-Zeiten mehr Abstand der Schüler untereinander ermöglichen zu können. In Gesprächen mit den linienbetreibenden Verkehrsunternehmen sei zudem erörtert worden, ab wann eine Umsetzung möglich ist, heißt es aus der Behörde. "Mir ist es wichtig, die Infektionsgefahr trotz wieder voll anlaufendem Schulbetrieb so gering wie möglich zu halten", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU). "Als einer der ersten Landkreise haben wir bereits im April unsere Schülerinnen und Schüler flächendeckend mit wiederverwendbaren Masken ausgestattet. Das Angebot der Staatsregierung, den Schülerverkehr mittels Verstärkerbussen auf eigene Kosten zusätzlich zu entzerren, werden wir überall dort nutzen, wo es sinnvoll ist." Es müsse alles dafür getan werden, den Präsenzunterricht möglichst dauerhaft aufrecht zu erhalten, sagt der Landrat.

Neben den ersten beiden Linien, die bereits erweitert worden sind, sollen in den kommenden Tagen auch die Linien 216 zwischen Faistenhaar und Taufkirchen über Brunnthal und Höhenkirchen-Siegertsbrunn, die Linie 234 von der Messestadt bis Aschheim, die 240 von Neukeferloh nach Grasbrunn sowie die Linie 260 von Germering über Planegg nach Fürstenried mit zusätzlichen Kapazitäten ausgestattet werden. Dies ist auch notwendig, da in einigen Schulen gestaffelte Unterrichtszeiten eingeführt worden sind. Das Landratsamt weist zusätzlich darauf hin, dass in den Bussen die Maskenpflicht gilt.