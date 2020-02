Der Oberschleißheimer Gemeinde-Haushalt für 2020 mit all seinen Zahlen und Schwerpunktsetzungen ist bei der Verabschiedung im Gemeinderat weitgehend in den Hintergrund gerückt. SPD, CSU, Grüne und FDP nutzten die Haushaltsdebatte dazu, sich über das in ihren Augen schlampige Gebaren von Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) beim Umgang mit den Gemeindefinanzen zu beklagen. Die CSU, die Kuchlbauer in der Stichwahl vor sechs Jahren noch unterstützt hatte, machte die letzte Haushaltsrede der Wahlperiode zu einer Generalabrechnung mit dem Bürgermeister.

Im Vorjahr hatten die vier Parteien ebenfalls massive Kritik an Kuchlbauers Entwurfs geübt. Als der Etat dann nach etlichen Korrekturen einstimmig verabschiedet war, spottete Kuchlbauer in einem Facebook-Post, wenn Kritik an ihm in einstimmige Zustimmung münde, könne er damit leben. Diesmal beeilten sich alle Fraktionssprecher zu betonen, dass der Etat erst auf ihre jeweiligen Anregungen hin beschlussfähig gestaltet habe werden können. Man habe es "zusammen geschafft, die richtigen Anregungen zu bringen", sagte Florian Spirkl (SPD) für die vier Parteien. Die Zustimmung zum Etat dürfe aber "nicht wieder so gesehen werden, als habe es kein Problem gegeben".

In die Beratungen war man mit einem Rechenfehler gestartet, der über die vier Jahre der Finanzplanung rund 6,2 Millionen Euro zu viel an Einnahmen vorgaukelte. Offenbar war Kuchlbauers erste Reaktion darauf gewesen, die Annahme für Steuereinnahmen höher zu schätzen, dann würde die Rechnung wieder aufgehen. "Dass der Gemeinderat auf die Idee kommen muss, Einsparungen einzufordern, und dass eine Reduktion um zwei Millionen Euro dann kurzfristig möglich gemacht werden kann, grenzt an Fahrlässigkeit des Bürgermeisters bei der Etataufstellung", schimpfte CSU-Sprecherin Gisela Kranz. Alleine dass Kuchlbauer den Fehler übersehen habe, zeige, "dass keine Schlüsse aus den notwendigen Millionen-Korrekturen der letzten Jahre gezogen wurden".

Ausgeglichener Haushalt, unausgeglichene Stimmung

Spirkl monierte, dass Kuchlbauer zu viel Luft im Etat gelassen habe. "Sämtliche möglichen Investitionen in einen Haushalt zu schreiben, hat keinen Sinn", sagte er. So sammelten sich auch immer mehr Ausgabenreste, weil Projekte im Etat im Jahr dann nicht umgesetzt würden. Kranz sagte unwidersprochen, der Investitionsetat 2020 bestehe zu 76 Prozent aus Resten von 2019. "Das lässt den Haushalt schick aussehen, bringt aber die Gemeinde nicht weiter", sagte Ingrid Lindbüchl (Grüne). Die Aufgabe, inhaltlich über die Verwendung der Finanzen zu debattieren, sei in den Hintergrund getreten, monierte sie, "da wir uns im Finanzausschuss hauptsächlich mit Fehlern befassen mussten". Ihre Bilanz: "Der Haushalt ist mühevoll ausgeglichen, unsere Stimmung ist es nicht."

Kranz bemängelte bei der Würdigung der Zahlen, dass eine "aktive vorausschauende Personalpolitik" fehle. Unter Kuchlbauers Ägide seien die Personalausgaben im Rathaus um 46 Prozent gestiegen, die Mitarbeiter aber litten unter Mehrbelastungen und regelmäßig würden Angebote kurzzeitig eingeschränkt.

Kritik an Gewerbepolitik

In den nächsten vier Jahren seien Kuchlbauers "Einnahmequellen" zur Speisung des Etats "Darlehensaufnahme, Rücklagenentnahme und staatliche Zuschüsse", spottete Kranz. Es sei unumgänglich, die Gewerbesteuereinnahmen zu steigern. Dies sagten auch der Bürgermeister und seine FW stets, attestierte die CSU-Sprecherin, "aber dazu reicht es nicht, die Zielvereinbarung mit dem Freistaat zur Gewerbeansiedlung ohne dokumentierbare weitere Schritte und ohne vorzeigbaren Plan in der Schublade liegen zu lassen". Geboten wäre "aktives Handeln und Gestalten mit dem Gewerbe und den beteiligten Akteuren, anstatt nur über mehr Gewerbe zu sprechen", sagte sie.

Kuchlbauer sagte eingangs seiner Haushaltsrede zu der falschen Sechs-Millionen-Ansetzung, er "bedauere, dass unrichtige Zahlen Eingang in den Haushalt gefunden haben". Allerdings hätte der Fehler "unmittelbare Auswirkungen nicht gehabt" und im Laufe des Jahres wäre er "im Haushaltsvollzug eh aufgefallen". Zu den weiteren Vorhaltungen sagte er nichts. Für die Freien Wähler bilanzierte deren Sprecher Hans Hirschfeld "einvernehmliche erhebliche Streichungen" im Etat, "vieles musste verschoben werden." Die öffentliche Veranstaltung der SPD, bei der die Fehler im Etat thematisiert worden waren, rügte er. Dieser "Umgang mit den Zahlen zum Zweck des Wahlkampfs" sei "zu missbilligen".

