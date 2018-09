9. September 2018, 22:03 Uhr Oberschleißheim Zwischen den Flüssen

Orts-Chronist Otto Bürger präsentiert am Tag des offenen Denkmals das Kanalsystem

Von Jaqueline Kluge, Oberschleißheim

Die Kanäle bei Schleißheim dienten auch zur Verladung von Frachten für den Schlossbau. Am Anfang waren türkische Kiregsgefangene beim Bau eingesetzt, berichtete Ortschronist Otto Bürger (links). (Foto: Robert Haas)

Es ist Punkt 10 Uhr. Vor dem Hotel "Blauer Karpfen" in Schleißheim steht schon Orts-Chronist Otto Bürger bereit, um für den Tag des offenen Denkmals etwas über das Schleißheimer Kanalsystem zu erzählen. Es ist kein zufällig gewählter Treffpunkt, schon der Name des Hotels orientiert sich am Thema der heutigen Führung, denn die etwa 30 gut gelaunten Teilnehmer haben sich nicht versammelt, um sich bei schönem Wetter durch unterirdische Gänge zu zwängen, sondern um mehr über die knapp 30 Kilometer umspannenden Wasserkanäle des Schleißheimer Schlosses zu erfahren.

Wie früher die Adligen lassen sich heute gelegentlich Besucher mit der Gondel auf dem Kanal fahren. (Foto: Florian Peljak)

Auf den Gong genau beginnt Bürger mit Begeisterung von den historischen Hintergründen der Anlage zu erzählen. Das Kanalsystem sei eingebettet in zwei markante Flüsse, die reißende Isar auf der einen und die Würm auf der anderen Seite. Vor 400 Jahren habe man damit begonnen, die Würm anzuzapfen, um diese für die Schwaige, also den herrschaftlichen Viehzuchtbetrieb von Herzog Wilhelm V. zu nutzen. Im 17. Jahrhundert sei der Schleißheimer Kanal unter Kurfürst Maximilian II. Emanuel angelegt worden, um seine geplante Kaiserresidenz und den dazugehörigen Hofgarten mit Wasser zu versorgen. Vor allem türkische Gefangene habe man für den Bau eingesetzt, die für ihre Arbeit jedoch entlohnt worden seien. Knapp eine halbe Stunde nach der Einführung führt der drahtige Chronist die Gruppe durch die noch feuchte Wiese zum Brunnhaus, welches 1867 errichtet wurde. Durch die frisch geputzten Fenster lässt sich ein Blick auf die historischen Pumpen erhaschen, welche lange Zeit die Fontänen im Schlosspark mit Wasser belieferten. Heute werden die Wasserspiele allerdings von einer elektrischen Pumpe betrieben. Danach geht es weiter zum Alten Schloss, welches im Zweiten Weltkrieg zerbombt worden war und in den Siebzigerjahren wiederaufgebaut wurde. Von dort aus hat man über den gepflegten Innenhof, der von einer Fontäne geziert wird, einen perfekten Blick auf die Fassade des Neuen Schlosses. Durch einen Torbogen im Alten Schloss hindurch gelangt man in den Maximilianshof, der vom Brunnbach durchzogen wird. Dieser diente zu höfischen Zeiten als Trinkwasserquelle und versorgte die königliche Brauerei. Nach Überqueren des Brunnbachs geht es weiter in den Wilhelmshof zum Maschinenbach. Benannt wurde der Hof nach Wilhelm V., der im 16. Jahrhundert dort ein Herrenhaus errichtete. Das ehemalige Wasserrad des Maschinenbaches, welches die Antriebsenergie für die Schmiede und Landwirtschaft produzierte, ist heute nur noch ein Eisengerippe - das Holz längst vermodert. Immer wieder erzählt der 79-Jährige interessante Schlossgeschichten, wie zum Beispiel von einem Wachtmeister, dem ein Streich gespielt wurde. Einige Zecher der Schlossgaststätte hängten Fleischköder an seinen Klingelzug. Die Hunde vertilgten diese Stück für Stück und beim Wachtmeister, der in der Schlossanlage wohnte, bimmelte es pausenlos.

Zum Schluss führt Otto Bürger noch zur Doppelschleuse der ehemaligen Schleißheimer Mühle, die im Jahr 1925 abgebrannt ist. Hier nimmt nicht nur der Würmbach sein Ende, sondern auch der geführte Kanalrundweg zum Tag des offenen Denkmals.