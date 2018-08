19. August 2018, 22:21 Uhr Oberschleißheim Zeugnisse des Glaubens

In der Sammlung Weinhold im Alten Schloss Schleißheim ist eine Auswahl christlicher Rosenkränze, Lestovki der russischen Altgläubigen, buddhistischer Malas sowie islamischer Misbahas und Tesbihs zu sehen. Was unterscheidet diese, welche Bedeutungen stecken dahinter? Diese Fragen beantwortet Inge Kreuz in einer Führung am Sonntag, 26. August, von 14 Uhr an. Die Teilnahme ist kostenlos, der Eintritt für das Schloss beträgt drei, ermäßigt zwei Euro. Treffpunkt ist die Kassenhalle im Alten Schloss.