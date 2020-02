Der Schreibwarenladen in der Parksiedlung verkauft jetzt auch Lebensmittel und Drogerieartikel.

Ein kleiner Laden sichert die Nahversorgung in der Oberschleißheimer Parksiedlung

Während ein großer Lebensmittelkonzern der Oberschleißheimer Parksiedlung den Hahn abgedreht hat, hält eine kleine Einzelhändlerin die Nahversorgung für das Viertel aufrecht. Jenny Heckenstaller, Inhaberin des gleichnamigen Schreibwarenladens am Stutenanger, hat nach dem Ende des Rewe-Markts im einstigen Ladenzentrum nun auch Lebensmittel und Drogerieartikel für den täglichen Bedarf in ihr Sortiment aufgenommen.

"Mir tut es in der Seele weh, wenn ich sehe, wie ältere Herrschaften, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, nun keine Möglichkeit mehr haben sollen, wenigstens das Nötigste noch selbst einkaufen gehen zu können", schildert Heckenstaller ihre Motivation. Sie hatte schon reagiert, als im Ladenzentrum der letzte Bäcker schloss, und seither auch Backwaren im Angebot. Nun kommen weitere Lebensmittel dazu von Eiern über Kaffee, Milch oder Butter bis hin zu Schokolade, Nudeln oder Tütensuppen, Getränke und auch einige Drogerieartikel wie Zahnpasta, Wasch- und Putzmittel, Toilettenpapier oder Taschentücher. "Die Gemeinde ist für ihre Bürger froh, dass Schreibwaren Heckenstaller eine derartige Alternative geboten hat", heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus, das die neue Initiative auch bewirbt. "Ich bin froh, dass Jenny Heckenstaller immer ein offenes Ohr für ihre Kunden und auch für die Gemeinde hat", freute sich Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler).

Die Parksiedlung war in den Sechzigerjahren mit einem opulenten Ladenzentrum zur Nahversorgung konstruiert gewesen. Mit dem Verfall des Rewe-Marktes und dem anstehenden Abriss des gesamten Komplexes zogen nach und nach alle Läden ab, zuletzt schloss Ende Januar auch noch der Rewe. Der anvisierte Neubau eines Penny-Discounters an gleicher Stelle ist noch nicht mal beantragt, so dass die Versorgungslücke noch Jahre andauern wird.

Ein Einzelhandelsgutachten hatte vor wenigen Tagen darauf hingewiesen, dass nach den Daten von Marktanalysen mit der Schließung des Rewe die rechnerische Grundversorgung für Oberschleißheim "nicht mehr gesichert" sei. Während im Rathaus die Situation noch diskutiert wurde, hat Heckenstaller bereits gehandelt. "Mein Team und ich haben beschlossen, hier zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen", sagt sie. Der Schreibwarenladen war von Thomas Heckenstaller 1997 noch im Ladenzentrum eröffnet worden. 2011 übernahm ihn Tochter Jenny, 2017 zog sie in den zentralen Block am Stutenanger. Das Gutachten hatte schon vor der aktuellen Initiative dem Laden attestiert, dort "ein wichtiges Rückgrat der Nahversorgung" geworden zu sein. Der Gewerbeverband Oberschleißheim hat sie 2012 mit seinem Gütesiegel für Qualität, Kompetenz und Service ausgezeichnet.

Kuchlbauer sagte, es gebe für die Übergangszeit bis zur möglichen Penny-Ansiedlung "weitere Möglichkeiten, die gerade geprüft werden". So werde überlegt, bedürftigen Personen eine Art Ticket auszustellen, um damit zu den Discountern am südlichen Ortsrand zu kommen. Der VdK und der Kranken- und Altenpflegeverein wollen einmal wöchentlich Einkaufsfahrten anbieten, die Gemeinde würde den Bus zur Verfügung stellen.