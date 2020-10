Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Wo entsteht das neue Oberschleißheimer Hallenbad? Wahrscheinlich wird der Neubau unmittelbar in der Nähe des dann abzureißenden Altbaus errichtet. Eine Standortanalyse hat einen Neubau nördlich der Sporthalle beim Hallenbad favorisiert, der dann von der Hirschplanallee aus erschlossen würde. Aber auch ein neues Hallenbad im derzeitigen Garten des Bades scheint denkbar. Weitgehend ausgeschlossen wurde die Fläche westlich des Hupp-Waldes an der Hirschplanallee, zwischen dem Wohnbaugebiet und dem Betriebsgelände der Schreiner Group. Andere Standorte hatte der Gemeinderat im Vorfeld nicht in Betracht gezogen.

Die Sporthalle am Hallenbad müsste nach dieser Analyse nicht umbenannt werden. Nur würde das Bad, das jetzt südöstlich der Halle liegt, künftig an ihrer Nordseite situiert sein. Die Standortanalyse hatte die drei Optionen nach den Kriterien Infrastruktur und Erreichbarkeit bewertet, nach Beeinträchtigungen durch die Umgebung, nach der Erweiterungsmöglichkeit, dem Baustellenaufwand und der städtebaulichen Situation. Zwar wurden im Gemeinderat der Analyse einige Fehler nachgewiesen, aber das eindeutige Ergebnis für den Standort nördlich der Sporthalle wurde nicht in Frage gestellt.

Insbesondere von den Grünen wurde auch noch mal die Option erwähnt, das Bad am alten Standort neu aufzubauen. Beschlossen wurde dazu noch nichts, aber aus den anderen Gruppierungen war überwiegend die Tendenz erkennbar, keine zwei bis drei Jahre Abriss- und Bauzeit ohne Schwimmmöglichkeit insbesondere für die Schulen hinnehmen zu wollen. Versucht werden soll vielmehr, das alte Bad so lange funktionstauglich zu halten, bis der Neubau bezugsfertig ist.

Die Freianlage des bestehenden Hallenbads ist ohnehin im Eigentum der Gemeinde, so dass hier kein Grunderwerb nötig würde. Für einen Standort am Hupp-Wald hingegen müsste der nötige Grund komplett erworben werden. Die nötige Grundstücksgröße wurde mit etwa 2500 Quadratmetern angenommen. Nördlich der Sporthalle, am favorisierten Standort, ist ein Teil bereits in Gemeindebesitz; für das fehlende Stück Richtung Hirschplanallee sei bereits ein Grundstückstausch in Aussicht gestellt, so dass die klamme Kommune auch hier kein Geld in die Hand nehmen bräuchte.

Dem Standort am Hupp-Wald wurde in der Analyse "mäßige Akzeptanz" bei den Badegästen unterstellt. Die Nähe zu diversen Kinderbetreuungseinrichtungen und anderen Freizeitanlagen gehe dort verloren. Bezüglich des Standorts nördlich der Halle erinnerte die SPD daran, dass diese Fläche für eine Erweiterung der Sporthalle vorgesehen war.

Mit dem Abriss des alten Bades könnte der gesamte öffentliche Bereich am Westende der Professor-Otto-Hupp-Straße neu konzipiert werden. Derartige Gedankenspiele stellte Bürgermeister Markus Böck (CSU) allerdings weit zurück. Aktuell muss die Gemeinde erst einmal den Neubau finanzieren. In der Etatplanung sind 13 Millionen Euro für das Projekt eingestellt. Schon in der nächsten Gemeinderatssitzung im Oktober soll nun die Standortentscheidung getroffen werden.