In Anbetracht der jüngsten rechtsextremistischen Terroranschläge auf Mitbürger mit Migrationshintergrund sind wieder einmal gesellschaftlicher Zusammenhalt und Mut gefragt. Dass es dieses Engagement auch schon bei den Kleinsten der Gesellschaft gibt, zeigt sich am kommenden Sonntag. Auf dem Konzert "Wir stehen nicht auf Rassismus" werden die Schülerinnen und Schüler der Grundschule an der Parksiedlung diese Woche mit der Erdinger Kinder-Rockband "Schlawindl" für ein offenes Miteinander singen.

Zusammen mit den Schulen Parksiedlung Oberschleißheim und Neustift Freising plant die Band den Dreh eines Musikvideos zu ihrem Song. Das Schulprojekt ist Teil der Initiative "Schule ohne Rassismus", dessen Bündnis die Grundschule seit Oktober vergangenen Jahres angehört. Liedermacher und Kopf der Band Andi Starek ist der zugehörige Botschafter in Oberschleißheim. Zusammen mit seinem Team ist er am Donnerstag in der Schule zu Gast, um die Strophen seines Songs gegen Rassismus mit Bildmaterial zu füllen. Dazu seien Aufnahmen auf dem Schulhof und im Unterricht geplant. Die Schüler übernehmen auch Rollen und wirken aktiv am Videodreh mit. Die Schule biete den idealen Drehort, denn hier sei ein aktives, nationenübergreifendes Miteinander ein tägliches Anliegen, betont Heike Frenzel. Die Rektorin der Grundschule, die von Kindern aus 32 Nationen besucht wird, macht deutlich: "Wir sind bunt und wir kommen aus aller Welt. Hier sind alle willkommen."

Auf dem Konzert der Kinderband "Schlawindl" am Sonntag wird dann der Refrain live eingesungen. Dabei seien alle Kinder eingeladen, auf der Bühne mitzuwirken und zusammen ein Zeichen zu setzen, sagt der Bandgründer Andi Starek. "Das ist Gänsehaut pur!". Das Thema begleite den Sänger schon lange, er hat den Song vor vier Jahren geschrieben. "Es ist mir seit etlichen Jahren ein Anliegen, mich mit Kindern zusammen gegen Rassismus stark zu machen." Auf seinen Konzerten mischen sich unter die sonst so lustige und spaßige Musik auch immer wieder ernste Töne. "Rassismus in der Gesellschaft ist momentan präsenter und aktueller denn je. Aus diesem Grund muss auch schon unsere jüngste Generation dafür sensibilisiert werden." Die politischen Botschaften seien ihm sehr wichtig, um Wahlkampf handele es sich aber definitiv nicht.

Auch in der Grundschule an der Parksiedlung habe Rektorin Frenzel die Erfahrung gemacht, dass Freundschaften unter Kindern ohne Vorurteile auskämen und dass es in der Schulgemeinschaft ganz selbstverständlich sei, einander zu helfen und sich zu respektieren. Ein Kinderparlament, verschiedene Sammelaktionen für Kinder in Not, die "Pausenengel" und eine wöchentliche Schulstunde soziales Lernen kann sich die Schule in ihrem Einsatz für die Gesellschaft und die Demokratie schon auf die Fahne schreiben. "Mit diesen Projekten zeigen wir, dass wir das Motto in unserer Schule - auch mit allen Angestellten und dem gesamten Kollegium - umsetzen können und Verantwortung zeigen", sagt Frenzel. Die Idee zum Auftritt und zur Live-Aufnahme entstand in Kooperation mit der Gemeinde Oberschleißheim, die auch den Bürgersaal für das Konzert am Sonntag zur Verfügung stellt. Christian Kuchlbauer (FW), Bürgermeister in Oberschleißheim, macht deutlich: "Auch in unserem Ort hat Rassismus keine Chance, und es ist gut, dass die Kinder das laut deutlich machen".

Das Konzert für Kinder findet am Sonntag, 8. März um 14 Uhr im Bürgersaal Oberschleißheim statt. Der Eintritt ist frei.