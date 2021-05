Weiterer Eingriff in den Berglwald

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Ungeachtet der massiven Anliegerproteste hat der Bauausschuss des Oberschleißheimer Gemeinderats nun den umstrittenen Wohnblock an der Lindenstraße gebilligt. Zuletzt war im Rathaus noch eine Unterschriftenliste mit etwa 70 Unterzeichnern eingegangen, die sich gegen das Projekt verwahrt hatten. In der Berglwaldsiedlung kann nun eine Wohnanlage mit sechs Einheiten eines staatlichen Trägers entstehen, für die zehn Bäume abgeholzt werden.

Die Anlieger hatten vor dem zunächst noch größer dimensionierten Projekt gewarnt, da damit "das harmonische Erscheinungsbild der Bergwaldsiedlung unwiederbringlich zerstört" werde. Die in den Fünfzigerjahren in die Ausläufer des Waldstücks eingelassene Siedlung weise bislang ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser auf. Daher forderte die Petition, generell Bauanträge mit mehr als zwei bis drei Wohneinheiten zu verbieten. Außerdem müsse die Rodung des eingewachsenen Baumbestandes gestoppt werden. Die Petition war auch von Alt-Bürgermeisterin Elisabeth Ziegler (SPD) unterzeichnet, die nicht in der Siedlung lebt.

Zur Sicherung dieser Forderungen beantragte die Petition den Erlass eines qualifizierten Bebauungsplanes, nachdem die Berglwaldsiedlung derzeit noch baurechtlich nach einem Baulinienplan von 1955 beurteilt wird. In einer früheren Phase der Auseinandersetzung mit dem Projekt hatte Bürgermeister Markus Böck (CSU) selbst die Aufstellung eines Bauleitplans vorgeschlagen, war dann aber zurückgerudert, weil es dafür im Gemeindebauamt keine Kapazitäten gebe. Ein Antrag der Grünen, den Bebauungsplan trotzdem zu fordern, war abgelehnt worden. In der jüngsten Sitzung schlossen sich nun auch die Freien Wähler der Forderung an, die aber mit 8:5 Stimmen von CSU, SPD und FDP erneut abgelehnt wurde.

In der Sache sah diese Ausschussmehrheit nun keinerlei Bedenken mehr an dem Projekt, das im Verlauf der Verhandlungen von 312 Quadratmetern Grundfläche mit neun Wohneinheiten auf 177 Quadratmeter mit sechs Wohnungen reduziert worden war. Zur Gebäudegröße gebe es bereits Bezugsfälle im Quartier, auch fünf und vier Wohneinheiten seien in Gebäuden der Berglwaldsiedlung schon realisiert. Acht der zehn Bäume, die gefällt werden, seien nach Einstufung des Bauamts ohnehin "von untergeordneter Bedeutung".

Auch die zunächst geplante Tiefgarage wird nicht mehr realisiert, dafür sollen die sieben nötigen Stellplätze in zwei Mehrfachgaragen errichtet werden. Damit werde nun aber der Vergleich der Bauvolumina zur Mogelpackung, monierten die Anlieger. Die 177 Quadratmeter Gebäudefläche würden ohne Garagen bewertet, inklusive der Garagen käme man auf 312 Quadratmeter; ein zum Vergleich herangezogenes Gebäude an der Föhrenstraße mit identischer Flächengröße von 176 Quadratmetern beinhalte bei dieser Zahl aber die Garage. "Was für eine Augenwischerei!", schimpfen die Nachbarn.