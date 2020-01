Zwei neue Fahrradstraßen hat der Arbeitskreis Radverkehr für Oberschleißheim beantragt. Der Margarethenanger ist bereits eine solche Straße, auf der Radfahrer gleichberechtigt mit den Autos auf der Fahrbahn unterwegs sein dürfen. Weitere Fahrradstraßen sollen nun die Effnerstraße ab dem Torbogen zum Wilhelmshof und die Professor-Otto-Hupp-Straße ab Einmündung des Fohlengartens werden. Die Fahrradstraße am Margarethenanger habe sich bewährt, heißt es in dem vom Fahrradbeauftragten Casimir Katz unterzeichneten Antrag. Die Ausweisungen der neuen Straßen stünden auch im 2012 verabschiedeten Radverkehrskonzept. Dessen Umsetzung hängt so hinterher, dass es die Gemeinde jüngst sogar verpasst hatte, als "fahrradfreundliche Kommune" zertifiziert zu werden.

Die beiden vorgeschlagenen Fahrradstraßen sind jeweils Sackgassen. In der Effnerstraße südlich der Einmündung der Bahnhofstraße gibt es keinen Radweg. Weiter südlich ist von der Straße her eine Zufahrtsmöglichkeit zum Münchner Radl-Ring. In der Professor-Otto-Hupp-Straße, die an ihrem westlichen Ende als Sackgasse zu Hallenbad, Sporthalle, Volkshochschule und Kindertagesstätten führt, laufen diverse Radwegeverbindungen zusammen. Die Fahrradstraßen sollen nach dem Vorschlag des Arbeitskreises jeweils auch mit den Zusatzschildern "Pkw und Motorrad frei" ausgestattet werden, sodass ein gemeinsamer Verkehrsraum entstehen kann, freilich mit besonderem Augenmerk auf den Radverkehr. Der Gemeinderat hat den Antrag an den Verkehrsausschuss verwiesen.