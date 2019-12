Christmas Jazz präsentieren Jasmin Bayer und Band am Sonntag, 8. Dezember, in Oberschleißheim. Über Jasmin Bayer titelte die Augsburger Allgemeine Zeitung "Eine Meisterin der Jazzballade" und die SZ schrieb: "Ein neuer Stern am Jazzhimmel". Diesmal stellt die Band bekannte deutsche und amerikanische Weihnachtslieder in ihrer Version vor. Aber auch moderne Klassiker wie "Winter Wonderland" haben ihren Platz im Repertoire, das sich abseits von süßlichem Kitsch und Kommerz bewegt. Zur Band gehören Pianist und Mitkomponist Davide Roberts, Markus Wagner am Kontrabass, Schlagzeuger Christos Asonitis und Florian Brandl an Trompete und Flügelhorn. Das Konzert im Seniorenpark, Prof.-Otto-Hupp-Straße 30, beginnt um 16 Uhr. Karten zu sechs und vier Euro gibt es an der Tageskasse.