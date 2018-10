8. Oktober 2018, 21:56 Uhr Oberschleißheim Wähler treffen Habeck

Die Parteien im Landkreis rufen zum Wahlkampfendspurt. Beim grünen Ortsverband in Oberschleißheim ist am Mittwoch, 10. Oktober, der Parteivorsitzende der Grünen, Robert Habeck, zu Gast. Bei einem Townhall-Meeting unter dem Motto "Triff Robert Habeck", kann das Publikum seine Fragen an den Bundesvorsitzenden stellen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Festsaal des Hotels Kurfürst in Lustheim. Von 19 Uhr an ist Einlass.