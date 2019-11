Der Begriff "Insektensterben" ist derzeit allgegenwärtig. Auf die Frage, was genau sich eigentlich dahinter verbirgt, gibt Andreas Segerer am Donnerstag, 14. November, von 19 bis 21 Uhr im Heidehaus in der Fröttmaninger Heide eine Antwort. Im Anschluss an den Vortrag ist eine Diskussionsrunde vorgesehen. Veranstalter ist der Heideflächenverein Münchner Norden, Spenden werden erbeten. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Personen begrenzt. Um eine Anmeldung im Heidehaus wird gebeten (E-Mail: heidehaus@heideflaechenverein.de, Telefon: 089/46 22 32 73).