In den Wohngebieten im alten Oberschleißheimer Gemeindeteil gelten teilweise noch Anforderungen an die Parkplatzzahlen je Wohngebäude, die längst nicht mehr den Realitäten entsprechen. "Dadurch wird die aktuelle Nachverdichtung nicht an die notwendige Stellplatzsituation angepasst", monieren die Freien Wähler, es sei "zwingend erforderlich, die Bebauungspläne zu ändern, um die Parkplatzsituation nicht noch weiter zu verschärfen". Ihr Vorschlag allerdings, wie die Satzungsvorgaben schrittweise zu modernisieren seien, wurde im Gemeinderat nun einhellig abgewiesen.

Die Freien Wähler forderten, alle Bebauungspläne mit der aktuellen Stellplatzsatzung der Gemeinde abzugleichen und dann eine Prioritätenliste zu erstellen, welche Viertel nach und nach andere Anforderungen erhalten sollten. Casimir Katz (FDP) nannte den Antrag schlicht "unsinnig". Gerade laufe eine Überarbeitung der Stellplatzsatzung, da solle doch zunächst mal geklärt werden, "wie wir damit weitermachen". Aber Bebauungspläne an eine Satzung anzupassen, die gerade neu ausgerichtet werde, sei nicht zielführend.

SPD-Sprecher Florian Spirkl sagte im Gemeinderat, der Antrag der Freien Wähler sei "der vierte Schritt vor dem ersten". Erst müsse mal mit einer neuen Stellplatzsatzung eine Richtung stehen, dann könne "jeder Gemeinderat selbst raussuchen, was geändert werden muss". Eine "Arbeitsbeschaffung für die Bauverwaltung" im Rathaus sei jedoch abzulehnen. Mit 18:4 Stimmen wiesen CSU, SPD, Grüne und FDP gegen die Stimmen der Freien Wähler den Antrag ab.