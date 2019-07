14. Juli 2019, 21:45 Uhr Oberschleißheim Vorfahrt missachtet

Weil ein Autofahrer aus dem Kreis Freising die Vorfahrt missachtet hat, ist es am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten in Oberschleißheim gekommen. Laut Polizei war der 45-Jährige mit seinem Wagen auf der Veterinärstraße in östlicher Richtung unterwegs und überquerte die Kreuzung zur Sonnenstraße geradeaus, obwohl er hätte halten müssen. Er übersah das Auto einer von links kommenden 54-Jährigen und rammte es. Das Fahrzeug der Frau, in dem auch ihre 13-jährige Tochter saß, prallte gegen einen Linienbus, der auf der Linksabbiegespur stand. Die 54-Jährige und ihre Tochter wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.