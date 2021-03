Die Volkshochschule Oberschleißheim bietet am Sonntag, 28. März, einen Onlinevortrag mit dem Titel "Götterdämmerung" an. Im Mittelpunkt stehen Bayerns Monarchen, die Kunst und die Wissenschaft. Nicht von Gottes Gnaden, sondern von Napoleons Gnaden wurde Bayern am 1. Januar 1806 ein mehr oder weniger souveränes Königreich an Frankreichs Seite. Sechs Monarchen prägten das königliche Jahrhundert. Der virtuelle Spaziergang mit Georg Reichlmayr macht mit den unterschiedlichen Aspekten der Münchner Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts vertraut. Beginn ist um 17.45 Uhr über Zoom. Anmeldung bis Freitag, 26. März, 12 Uhr, unter www.vhsosh.de oder ☎089-31 59 42 30.