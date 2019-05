31. Mai 2019, 21:55 Uhr Oberschleißheim Vielfalt des Wassersports

Kanu- und Outdoor-Testival an der Regattaanlage

Ob klassische Wassersportarten wie Kanufahren und Tauchen oder trendige Varianten wie Stand-Up-Paddling, aber auch Beachvolleyball und Bungee Jumping - für Freunde spannender und entspannender Outdooraktivitäten wird die Regattaanlage in Oberschleißheim am diesem Wochenende, 1./2. Juni, zum Sehnsuchtsort. Unter dem Motto "Sport, Spaß und Action" findet das Kanu- und Outdoor-Testival statt. Das Angebot richtet sich an alle: Groß und Klein, Jung und Alt, Cracks und Anfänger. Unter Anleitung von Trainern können sich die Wassersportler ausprobieren und direkt beim Aussteller informieren. Samstags gibt es zudem ein Kinderfest. Die Veranstaltung des Bayerischen Kanuverbandes dauert am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.